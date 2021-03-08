2. HBL: Kretschmer setzt sich im 1 gegen 1 durch!

08.03.21, 16:22 Uhr
Video-Highlight des Spiels HC Elbflorenz 2006 vs. TuS N-Lübbecke in der 2. Handball-Bundesliga vom 22. Spieltag am 07.03.2021.
15.07.21, 11:28 Uhr
05.06.23, 15:17 Uhr
09.06.23, 15:12 Uhr
21.09.18, 19:10 Uhr
12.10.25, 12:15 Uhr
30.08.25, 15:45 Uhr
20.03.23, 15:01 Uhr
30.08.25, 14:45 Uhr
09.08.24, 14:20 Uhr
05.06.23, 15:10 Uhr
09.11.18, 20:56 Uhr
09.04.14, 14:52 Uhr
11.11.18, 18:30 Uhr
09.02.22, 21:18 Uhr
13.08.21, 13:59 Uhr
28.09.18, 18:43 Uhr
03.05.18, 08:04 Uhr
03.10.22, 07:32 Uhr
04.04.18, 11:25 Uhr
24.08.21, 10:10 Uhr
07.10.18, 17:04 Uhr
05.03.21, 21:18 Uhr
01.04.21, 18:00 Uhr