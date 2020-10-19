2. HBL: Lübbeckes Petreikis glänzt mit sagenhaftem Rückwärtstreffer!

19.10.20, 09:22 Uhr
Benas Petreikis vom TuS N-Lübbecke glänzt mit seinem Rückwärtstreffer. Video-Highlight des Spiels TuS N-Lübbecke gegen HC Elbflorenz 2006 in der 2. Handball-Bundesliga vom 3. Spieltag am 16.10.2020.
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