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2. HBL: Reimer darf für Dormagen von Beginn an ran und überzeugt mit schwierigem Dreher

2. Handball Bundesliga
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17.04.21, 12:58 Uhr

Video-Highlight des Spiels TSV Bayer Dormagen gegen EHV Aue in der 2. Handball-Bundesliga vom 28. Spieltag am 16.04.2021. Jan Reimer packt einen tollen Dreher aus.

Handball TSV Bayer Dormagen Männer EHV Aue Männer
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