2. HBL: Richtig lässig! Aues Halfdansson schüttelt Dreher aus dem Handgelenk

20.03.21, 16:38 Uhr
Video-Highlight des Spiels EHV Aue vs. HC Elbflorenz 2006 in der 2. Handball-Bundesliga vom 23. Spieltag am 20.03.2021. Aues Halfdansson glänzt mit einem starken Dreher.
22.05.23, 13:35 Uhr
21.09.18, 19:10 Uhr
28.09.18, 18:43 Uhr
24.08.21, 10:10 Uhr
30.05.21, 13:47 Uhr
27.08.21, 10:25 Uhr
04.04.21, 20:03 Uhr
16.10.20, 19:19 Uhr
23.12.20, 21:30 Uhr
10.11.18, 10:49 Uhr
09.11.18, 20:56 Uhr
09.04.14, 14:52 Uhr
11.11.18, 18:30 Uhr
09.02.22, 21:18 Uhr
13.08.21, 13:59 Uhr
03.05.18, 08:04 Uhr
03.10.22, 07:32 Uhr
05.06.23, 15:10 Uhr
05.06.23, 15:17 Uhr
04.04.18, 11:25 Uhr
07.10.18, 17:04 Uhr
05.03.21, 21:18 Uhr
01.04.21, 18:00 Uhr