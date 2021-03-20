Zum Inhalt
  1. Home
  2. Handball
  3. 2. Handball Bundesliga
  4. 2. HBL: Richtig lässig! Aues Halfdansson schüttelt Dreher aus dem Handgelenk

2. HBL: Richtig lässig! Aues Halfdansson schüttelt Dreher aus dem Handgelenk

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

20.03.21, 16:38 Uhr

Video-Highlight des Spiels EHV Aue vs. HC Elbflorenz 2006 in der 2. Handball-Bundesliga vom 23. Spieltag am 20.03.2021. Aues Halfdansson glänzt mit einem starken Dreher.

Handball EHV Aue Männer HC Elbflorenz U19m HC Elbflorenz 2006
Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Schweiz 
FREE KURZCLIP
3. Liga: Aues Keeper gleich doppelt zur Stelle
Sporteurope.TV
3. Liga: Aues Keeper gleich doppelt zur Stelle

22.05.23, 13:35 Uhr

Sonstiges
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles

21.09.18, 19:10 Uhr

Handball
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten

28.09.18, 18:43 Uhr

Handball
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

24.08.21, 10:10 Uhr

Handball
2. HBL: Schöner Treffer und Purzelbaum rückwärts gratis! Urban von Rechtsaußen
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Schöner Treffer und Purzelbaum rückwärts gratis! Urban von Rechtsaußen

30.05.21, 13:47 Uhr

Handball
FREE
DHB-Pokal: Aue gewinnt Krimi in Potsdam - die Highlights
2. Handball Bundesliga
DHB-Pokal: Aue gewinnt Krimi in Potsdam - die Highlights

27.08.21, 10:25 Uhr

Handball
2. HBL: Rote Karte! Halfdansson trifft Gegner unglücklich im Gesicht
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Rote Karte! Halfdansson trifft Gegner unglücklich im Gesicht

04.04.21, 20:03 Uhr

Handball
2. HBL: Kreisanspiel durch die Beine! Aues Paraschiv bedient Bornhorn sehenswert
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Kreisanspiel durch die Beine! Aues Paraschiv bedient Bornhorn sehenswert

16.10.20, 19:19 Uhr

Handball
2. HBL: Ausrufezeichen von Fürstenfeldbruck! Stumpf lässt Aues Keeper keine Chance
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Ausrufezeichen von Fürstenfeldbruck! Stumpf lässt Aues Keeper keine Chance

23.12.20, 21:30 Uhr

Handball
2. Liga: Ausgleich oder Sieg? Die Schlussphase bei Aue vs. Elbflorenz
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Ausgleich oder Sieg? Die Schlussphase bei Aue vs. Elbflorenz

10.11.18, 10:49 Uhr

Handball

Weitere Videos und Fotos von 2. Handball Bundesliga

2. Liga: Blaue Karte heizt Schlussminute in Wilhelmshaven auf
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Blaue Karte heizt Schlussminute in Wilhelmshaven auf

09.11.18, 20:56 Uhr

Handball
Faszination Handball
2. Handball Bundesliga
Faszination Handball

09.04.14, 14:52 Uhr

Handball
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles

21.09.18, 19:10 Uhr

Handball
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber

11.11.18, 18:30 Uhr

Handball
FREE
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!

09.02.22, 21:18 Uhr

Handball
ASV Hamm-Westfalen - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
ASV Hamm-Westfalen - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

13.08.21, 13:59 Uhr

Handball
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten

28.09.18, 18:43 Uhr

Handball
FREE
2. Liga: Hildesheim erwischt guten Start gegen Hamm
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Hildesheim erwischt guten Start gegen Hamm

03.05.18, 08:04 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Tolle Kreisanspiele und wichtige Paraden - die Highlights des 5. Spieltags
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Tolle Kreisanspiele und wichtige Paraden - die Highlights des 5. Spieltags

03.10.22, 07:32 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages

05.06.23, 15:10 Uhr

Handball
FREE
Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz | 37. Spieltag | 2. HBL-Magazin
2. Handball Bundesliga
Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz | 37. Spieltag | 2. HBL-Magazin

05.06.23, 15:17 Uhr

Handball
Highlights: Saarlouis mit wichtigem Erfolg gegen Balingen im Abstiegskampf
2. Handball Bundesliga
Highlights: Saarlouis mit wichtigem Erfolg gegen Balingen im Abstiegskampf

04.04.18, 11:25 Uhr

Handball
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

24.08.21, 10:10 Uhr

Handball
2. Liga: Traum-Dreher von Hamm! Keine Chance für Rhein-Vikings Keeper
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Traum-Dreher von Hamm! Keine Chance für Rhein-Vikings Keeper

07.10.18, 17:04 Uhr

Handball
2. HBL: Dusel-Tor! Rimpar gelingt gegen Großwallstadt beinahe alles
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Dusel-Tor! Rimpar gelingt gegen Großwallstadt beinahe alles

05.03.21, 21:18 Uhr

Handball
2.HBL: Stark gedeckt, solider Abschluss! Köster ist nicht aufzuhalten
2. Handball Bundesliga
2.HBL: Stark gedeckt, solider Abschluss! Köster ist nicht aufzuhalten

01.04.21, 18:00 Uhr

Handball

Ähnliche Profile