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2. Liga: Ausgleich oder Sieg? Die Schlussphase bei Aue vs. Elbflorenz

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

10.11.18, 10:49 Uhr

Ein Tor Unterschied und noch wenige Sekunden auf der Uhr: Sichert sich Aue den Sieg oder schafft Elbflorenz den Ausgleich?
Die Partie aus der 2. Handball-Bundesliga zwischen EHV Aue und HC Elbflorenz 2006 live und on demand.

Handball EHV Aue Männer HC Elbflorenz U19m HC Elbflorenz 2006
Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Schweiz 
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