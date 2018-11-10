2. Liga: Ausgleich oder Sieg? Die Schlussphase bei Aue vs. Elbflorenz

10.11.18, 10:49 Uhr
Ein Tor Unterschied und noch wenige Sekunden auf der Uhr: Sichert sich Aue den Sieg oder schafft Elbflorenz den Ausgleich? Die Partie aus der 2. Handball-Bundesliga zwischen EHV Aue und HC Elbflorenz 2006 live und on demand.
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