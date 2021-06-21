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2. HBL: Stavast mit einem schönen Überzieher gegen Bietigheim!

2. Handball Bundesliga
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21.06.21, 06:39 Uhr

Video-Highlight des Spiels HC Elbflorenz 2006 gegen SG BBM Bietigheim in der 2. Handball-Bundesliga vom 37. Spieltag am 20.06.2021.

Handball HC Elbflorenz U19m SG BBM Bietigheim HC Elbflorenz 2006
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