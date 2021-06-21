2. HBL: Stavast mit einem schönen Überzieher gegen Bietigheim!

21.06.21, 06:39 Uhr
Video-Highlight des Spiels HC Elbflorenz 2006 gegen SG BBM Bietigheim in der 2. Handball-Bundesliga vom 37. Spieltag am 20.06.2021.
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