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2. HBL: Volltreffer ins Gesicht! Konstanz' Schramm kassiert direkte Rote Karte

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

05.10.20, 10:47 Uhr

Peter Schramm kassiert nach einem Gesichtstreffer früh eine direkte Rote Karte. Highlight-Video aus dem Spiel HSG Konstanz gegen HC Elbflorenz 2006 in der 2. Handball-Bundesliga. Die Partie vom 1. Spieltag fand am 02.10.2020 statt.

Handball HSG Konstanz Männer HC Elbflorenz U19m HC Elbflorenz 2006
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