2. HBL: Volltreffer ins Gesicht! Konstanz' Schramm kassiert direkte Rote Karte

05.10.20, 10:47 Uhr
Peter Schramm kassiert nach einem Gesichtstreffer früh eine direkte Rote Karte. Highlight-Video aus dem Spiel HSG Konstanz gegen HC Elbflorenz 2006 in der 2. Handball-Bundesliga. Die Partie vom 1. Spieltag fand am 02.10.2020 statt.
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