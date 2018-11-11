2. Liga: Gesichtstreffer von Hoffmann! Rote Karte für Elbflorenz nach 8 Minuten

11.11.18, 17:55 Uhr
In der Partie der 2. Handball-Bundesliga zwischen HC Elbflorenz 2006 und HC Rhein Vikings sieht Robin Hoffmann nach 8 Minuten die Rote Karte.
07.10.18, 17:04 Uhr
05.06.23, 15:10 Uhr
09.06.23, 15:12 Uhr
11.03.19, 16:54 Uhr
20.03.23, 15:01 Uhr
05.06.23, 15:17 Uhr
24.03.18, 18:55 Uhr
05.10.20, 10:47 Uhr
19.10.20, 13:37 Uhr
14.05.18, 10:39 Uhr
09.11.18, 20:56 Uhr
09.04.14, 14:52 Uhr
21.09.18, 19:10 Uhr
09.02.22, 21:18 Uhr
11.11.18, 18:30 Uhr
13.08.21, 13:59 Uhr
28.09.18, 18:43 Uhr
03.05.18, 08:04 Uhr
03.10.22, 07:32 Uhr
04.04.18, 11:25 Uhr
24.08.21, 10:10 Uhr
01.04.21, 18:00 Uhr
05.03.21, 21:18 Uhr