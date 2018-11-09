2. Liga: Niemeyer vollendet Strobels Anspiel mit Dreher

09.11.18, 20:56 Uhr
In der Partie der 2. Handball-Bundesliga zwischen TSV Bayer Dormagen und HBW Balingen-Weilstetten vollendet Marcel Niemeyer gefühlvoll.
30.07.26, 08:06 Uhr
05.06.23, 15:10 Uhr
09.06.23, 15:12 Uhr
20.06.25, 14:11 Uhr
11.10.25, 17:45 Uhr
31.08.25, 14:45 Uhr
02.11.25, 15:45 Uhr
04.04.18, 11:25 Uhr
22.11.25, 13:45 Uhr
10.04.25, 18:20 Uhr
09.04.14, 14:52 Uhr
21.09.18, 19:10 Uhr
11.11.18, 18:30 Uhr
09.02.22, 21:18 Uhr
13.08.21, 13:59 Uhr
03.05.18, 08:04 Uhr
28.09.18, 18:43 Uhr
03.10.22, 07:32 Uhr
05.06.23, 15:17 Uhr
03.10.20, 15:31 Uhr
30.05.21, 13:47 Uhr
01.04.21, 18:00 Uhr
05.03.21, 21:18 Uhr
24.08.21, 10:10 Uhr