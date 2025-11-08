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ProA: PS Karlsruhe LIONS vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim | Highlights

BARMER 2. Basketball Bundesliga
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Video-Highlights des Basketballspiels PS Karlsruhe LIONS vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 07.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga #proa-highlights @ps-karlsruhe-lions @kreisbau-kirchheim-knights

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