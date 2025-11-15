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ProA: SBB Baskets Wolmirstedt vs. Nürnberg Falcons BC | Highlights

BARMER 2. Basketball Bundesliga
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Video-Livestream des Basketballspiels SBB Baskets Wolmirstedt vs. Nürnberg Falcons BC aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 14.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa-highlights#barmer2basketballbundesliga @nuernberg-falcons-bc @sbbbasketswolmirstedt

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