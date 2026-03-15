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ProA: Uni Baskets Münster vs. BG Göttingen | Highlights

BARMER 2. Basketball Bundesliga
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Video-Highlights des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. BG Göttingen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 15.03.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa-highlights #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @bg-goettingen

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