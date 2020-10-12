3. Liga Süd: Marschall trifft mit Unterarmwurf für Erlangen

12.10.20, 10:59 Uhr
Tarek Marschall netzt mit einem starken Unterarmwurf ein. Highlight-Video aus dem Spiel HC Oppenweiler/Backnang gegen HC Erlangen in der 3. Liga Süd. Die Partie vom 2. Spieltag fand am 10.10.2020 statt.
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