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ProA: Artland Dragons vs. Nürnberg Falcons BC

Artland Dragons
Artland Dragons

Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. Nürnberg Falcons BC aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 24.01.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @nuernberg-falcons-bc

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsNürnberg Falcons BC
Artland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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