ProA: Artland Dragons vs. Nürnberg Falcons BC Artland Dragons 15.02.25, 18:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. Nürnberg Falcons BC aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 24. Spieltag am 15.02.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @nuernberg-falcons-bcBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsNürnberg Falcons BCArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.