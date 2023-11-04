ProA: Artland Dragons vs. PS Karlsruhe LIONS Artland Dragons 04.11.23, 18:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. PS Karlsruhe LIONS aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 7. Spieltag am 04.11.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @ps-karlsruhe-lionsBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsPS Karlsruhe LIONSArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.