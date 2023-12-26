ProA: Artland Dragons vs. Uni Baskets Münster Artland Dragons 26.12.23, 18:11 Uhr Folgen Video-Livestream des Spiels Artland Dragons vs. Uni Baskets Münster aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 14. Spieltag am 26.12.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @roemerstrom-gladiators-trier @gartenzaun24-baskets-paderbornBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsUni Baskets MünsterArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.