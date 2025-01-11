Premium-Video Hol dir dieses Video für nur 4,00 € Pay per View 4,00 € Weiter ProB Süd: BBC Coburg vs. BG Hessing Leitershofen BBC Coburg 11.01.25, 17:42 Uhr Ab 4,00 € Folgen Video-Livestream des Basketballspiels BBC Coburg vs. BG Hessing Leitershofen in der BARMER 2. Basketball Bundesliga I ProB Süd am 11.01.2025 #basketball #prob #probsued #barmer2basketballbundesliga @bbc-coburg @bg-hessing-leitershofen @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballBG Hessing LeitershofenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaBBC Coburg ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.