Premium-Video Hol dir dieses Video für nur 4,00 € Pay per View 4,00 € Weiter ProB Süd: BBC Coburg vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie BBC Coburg 09.11.24, 17:45 Uhr Ab 4,00 € Folgen Video-Livestream des Basketballspiels BBC Coburg vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie in der BARMER 2. Basketball Bundesliga I ProB Süd am 09.11.2024 #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @bbc-coburg @vr-bank-wuerzburg-baskets-akademie-nbbl @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballVR-Bank Würzburg Baskets Akademie NBBLBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaBBC Coburg ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.