ProA: Dresden Titans vs. Eisbären Bremerhaven Dresden Titans 12.01.25, 14:40 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Dresden Titans vs. Eisbären Bremerhaven aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 18. Spieltag am 12.01.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @dresden-titans @eisbaerenbremerhavenBasketballDresden TitansEisbären BremerhavenBARMER 2. Basketball BundesligaDresden Titans ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.