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ProA: Dresden Titans vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

Dresden Titans ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Dresden Titans
Dresden Titans

26.04.25, 17:10 Uhr

Video-Livestream des Basketballspiels Dresden Titans vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 34. Spieltag am 26.04.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @dresden-titans @kreisbau-knights-kirchheim

Basketball Dresden Titans Kreisbau Knights Kirchheim BARMER 2. Basketball Bundesliga
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