13.09.26, 14:30 Uhr UPCOMING : Live in 1M • 7h • 6m • 48s

Video-Livestream des Testspiels Dresdner Eislöwen vs. Ravensburg Towerstars am 13.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ravensburg-towerstars @dresdner-eisloewen