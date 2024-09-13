30.08.26, 12:30 Uhr UPCOMING : Live in 18d • 1h • 57m • 1s
Video-Livestream des Testspiels Eisbären Regensburg vs. Augsburger Panther am 30.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @eisbaeren-regensburg
15.08.26, 13:45 Uhr
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