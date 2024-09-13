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Eisbären Regensburg vs. Black Wings Linz

Eisbären Regensburg ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Eisbären Regensburg
Eisbären Regensburg

12.09.26, 12:30 Uhr UPCOMING : Live in 30d • 5h • 7m • 8s

Video-Livestream des Testspiels Eisbären Regensburg vs. Black Wings Linz am 12.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @eisbaeren-regensburg

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