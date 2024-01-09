9/11/26, 5:30 PM UPCOMING : Live in 29d • 10h • 7m • 3s

Video livestream of the friendly match Blue Devils Weiden vs. Bietigheim Steelers on 09/11/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @blue-devils-weiden @bietigheim-steelers