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Blue Devils Weiden vs. Bietigheim Steelers

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Blue Devils Weiden
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9/11/26, 5:30 PM UPCOMING : Live in 29d • 10h • 7m • 3s

Video livestream of the friendly match Blue Devils Weiden vs. Bietigheim Steelers on 09/11/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @blue-devils-weiden @bietigheim-steelers

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