9/11/26, 5:30 PM UPCOMING : Live in 29d • 10h • 7m • 3s
Video livestream of the friendly match Blue Devils Weiden vs. Bietigheim Steelers on 09/11/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @blue-devils-weiden @bietigheim-steelers
8/7/26, 9:00 AM
8/21/26, 5:00 PM
8/16/26, 1:50 PM
8/23/26, 4:00 PM
8/21/26, 4:30 PM
8/21/26, 12:30 PM
8/22/26, 3:30 PM
8/22/26, 11:30 AM
10/31/25, 6:30 PM
10/24/25, 5:30 PM
3/23/25, 5:00 PM
9/19/25, 5:30 PM
11/28/25, 6:30 PM
10/10/25, 5:30 PM
3/14/25, 6:30 PM
9/28/25, 4:00 PM
12/5/25, 6:30 PM
10/3/25, 5:30 PM
1/31/25, 6:30 PM
9/1/24, 4:15 PM
8/30/25, 12:30 PM
10/27/24, 5:00 PM
10/19/25, 4:00 PM