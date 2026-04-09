9/4/26, 5:00 PM UPCOMING : Live in 22d • 9h • 37m • 34s
Video livestream of the friendly match EHC Freiburg vs. HC La Chaux-de-Fonds on 09/04/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ehc-freiburg
8/16/26, 1:50 PM
8/23/26, 4:00 PM
8/21/26, 12:30 PM
8/21/26, 4:30 PM
8/21/26, 5:00 PM
8/22/26, 11:30 AM
8/22/26, 3:30 PM
8/30/25, 3:30 PM
1/18/26, 5:00 PM
12/7/25, 5:00 PM
11/21/25, 6:00 PM
11/30/25, 5:00 PM
9/21/25, 4:00 PM
11/14/25, 6:00 PM
9/26/25, 5:00 PM
10/12/25, 4:00 PM
3/18/25, 6:00 PM
3/6/26, 6:00 PM
2/13/26, 6:00 PM
10/5/25, 1:30 PM
12/26/24, 6:00 PM
3/7/25, 6:00 PM
2/20/26, 9:44 PM