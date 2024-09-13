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DEL2 Test game: Eisbären Regensburg vs. Augsburger Panther

Eisbären Regensburg is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.
Eisbären Regensburg
Eisbären Regensburg

8/30/26, 12:30 PM UPCOMING : Live in 18d • 1h • 56m • 46s

Video livestream of the friendly match Eisbären Regensburg vs. Augsburger Panther on 08/30/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @eisbaeren-regensburg

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