8/30/26, 12:30 PM UPCOMING : Live in 18d • 1h • 56m • 46s
Video livestream of the friendly match Eisbären Regensburg vs. Augsburger Panther on 08/30/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @eisbaeren-regensburg
8/15/26, 1:45 PM
8/8/26, 1:45 PM
8/8/26, 1:30 PM
8/21/26, 5:00 PM
8/21/26, 4:30 PM
8/21/26, 12:30 PM
8/22/26, 3:30 PM
11/21/25, 6:30 PM
11/16/25, 3:30 PM
10/12/25, 2:30 PM
1/12/25, 3:30 PM
9/19/25, 5:30 PM
3/21/25, 6:30 PM
9/28/25, 2:30 PM
11/30/25, 3:30 PM
2/28/25, 6:00 PM
3/2/25, 3:30 PM
3/6/26, 6:00 PM
3/25/26, 6:30 PM
9/13/24, 5:30 PM
1/31/25, 10:14 PM
2/20/26, 10:18 PM
2/20/26, 6:30 PM