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Eisbären Regensburg vs. Black Wings Linz

Eisbären Regensburg is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.
Eisbären Regensburg
Eisbären Regensburg

9/12/26, 12:30 PM UPCOMING : Live in 30d • 5h • 6m • 48s

Video livestream of the friendly match Eisbären Regensburg vs. Black Wings Linz on 09/12/2026. The clubs will be financially involved in the proceeds. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @eisbaeren-regensburg

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