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Red Bull Romaniacs 2026 opens in Sibiu with In-City Prolog

World of Freesports
World of Freesports

Today, 9:19 AM

The world’s toughest hard enduro rallye, the Red Bull Romaniacs kicked off with the In-City Prolog in Sibiu. The man-made Prolog course was relentless, showing no mercy between obstacles, it is one after another which was a tough challenge for competitors. The 35 fastest competitors from the qualifications competed in multi lap races to become the Romaniacs Prolog champion. Hundreds of Hard Enduro bikes joined by Adventure bikes and eMoto’s generated a whole next level of energy on a mammoth scale. The energy ignited a chain reaction, surging from the competitors through the many thousands of spectators lining the course. The atmosphere was absolutely electric.

Germany’s Manuel Lettenbichler, as the defending champion, is a man on a mission. His goal is to catch up with the most successful Red Bull Romaniacs rider, Graham Jarvis (GBR) by winning his 7th title. Lettenbichler made a questionable line choice in the Final and finished third, second place went to Mitch Brightmore (GBR) and the Prolog winner was Teodor Kabakchiev from Bulgaria.

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