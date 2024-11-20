ProA: EPG Guardians Koblenz vs. Nürnberg Falcons BC EPG Baskets Koblenz 20.11.24, 18:08 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels BBC Bayreuth vs. Tigers Tübingen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 9. Spieltag am 10.11.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @epgbasketskoblenz @nuernberg-falcons-bcBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAEPG Baskets KoblenzNürnberg Falcons BCEPG Baskets Koblenz ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.