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ProA: EPG Guardians Koblenz vs. Nürnberg Falcons BC

EPG Baskets Koblenz
EPG Baskets Koblenz

Video-Livestream des Basketballspiels BBC Bayreuth vs. Tigers Tübingen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 9. Spieltag am 10.11.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @epgbasketskoblenz @nuernberg-falcons-bc

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAEPG Baskets KoblenzNürnberg Falcons BC
EPG Baskets Koblenz ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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