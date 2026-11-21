Sportkegeln Classic
SKVS | Verbandsliga Männer | ESV Rottweil - ESV Villingen
Das Highlight in der Vorweihnachtszeit.
Tabellen-10. ESV Rottweil gegen Tabellen-2. ESV Villingen.
Live vor Ort im ESV-Sportheim und hier im Stream.
Sportkegeln Classic
Das Highlight in der Vorweihnachtszeit.
Tabellen-10. ESV Rottweil gegen Tabellen-2. ESV Villingen.
Live vor Ort im ESV-Sportheim und hier im Stream.
Sportkegeln Classic
SKVS | Landesmeisterschaften Mannschaften 2026/27 | Quali Senioren B
ESV Rottweil·
Sportkegeln Classic
SBBH | Bezirksklasse B | ESV Rottweil X1 - KC Bodensee Überlingen X1
ESV Rottweil·
Sportkegeln Classic
SKVS | Verbandsliga Männer | ESV Rottweil - SKC Scherzheim/Helmlingen
ESV Rottweil·
Sportkegeln Classic
SKVS | Verbandsliga Frauen | ESV Rottweil - SKC Unterharmersbach +X3
ESV Rottweil·