ProA: JobStairs GIESSEN 46ers vs. Gartenzaun24 Baskets Paderborn GIESSEN 46ers 03.03.24, 13:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels JobStairs GIESSEN 46ers vs. Gartenzaun24 Baskets Paderborn aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 25. Spieltag am 03.03.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @giessen-46er @gartenzaun24-baskets-paderbornBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAGIESSEN 46ersPaderborn BasketsGIESSEN 46ers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.