ProA: JobStairs GIESSEN 46ers vs. Nürnberg Falcons BC GIESSEN 46ers 16.12.23, 17:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels JobStairs GIESSEN 46ers vs. Nürnberg Falcons BC aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 12. Spieltag am 16.12.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @giessen-46er @nuernberg-falcons-bcBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAGIESSEN 46ersNürnberg Falcons BCGIESSEN 46ers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.