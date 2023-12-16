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ProA: JobStairs GIESSEN 46ers vs. Nürnberg Falcons BC

GIESSEN 46ers
GIESSEN 46ers

Video-Livestream des Basketballspiels JobStairs GIESSEN 46ers vs. Nürnberg Falcons BC aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 12. Spieltag am 16.12.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @giessen-46er @nuernberg-falcons-bc

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAGIESSEN 46ersNürnberg Falcons BC
GIESSEN 46ers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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