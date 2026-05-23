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2. HBF: HSG Freiburg vs. ESV 1927 Regensburg

HSG Freiburg Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HSG Freiburg Frauen
HSG Freiburg Frauen

23.05.26, 16:45 Uhr

Video-Livestream der Partie zwischen HSG Freiburg vs. ESV 1927 Regensburg am 23.05.2026 um 19:00 Uhr am 29. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @hsg-freiburg-frauen @esv-1927-regensburg-frauen

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