2. HBF: HSG Freiburg vs. ESV 1927 Regensburg

23.05.26, 16:45 Uhr
Video-Livestream der Partie zwischen HSG Freiburg vs. ESV 1927 Regensburg am 23.05.2026 um 19:00 Uhr am 29. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @hsg-freiburg-frauen @esv-1927-regensburg-frauen
16.07.21, 10:21 Uhr
17.07.26, 08:46 Uhr
09.09.24, 14:30 Uhr
25.10.25, 16:45 Uhr
28.06.25, 08:55 Uhr
29.06.25, 08:00 Uhr
30.08.25, 15:15 Uhr
02.11.25, 14:45 Uhr
07.09.25, 11:15 Uhr
21.12.24, 17:15 Uhr
07.09.25, 14:15 Uhr
07.06.25, 16:45 Uhr
05.04.25, 16:45 Uhr
17.05.25, 16:45 Uhr
04.10.25, 16:45 Uhr
01.12.24, 15:45 Uhr
22.02.25, 17:45 Uhr
11.01.25, 17:45 Uhr
22.03.25, 17:45 Uhr
08.11.25, 17:45 Uhr
28.02.26, 17:45 Uhr
15.11.25, 17:45 Uhr
22.11.25, 17:45 Uhr
29.05.25, 12:45 Uhr
31.01.26, 17:45 Uhr