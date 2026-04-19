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ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Paderborn Baskets | Evidenze

BARMER 2. Basketball Bundesliga
BARMER 2. Basketball Bundesliga

19/04/26, 16:31

Video-evidenze della partita di basket Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Paderborn Baskets dalla BARMER 2. Basketball Bundesliga del 18/04/2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @kreisbau-knights-kirchheim @paderborn-baskets

Pallacanestro Kreisbau Knights Kirchheim Paderborn Baskets BARMER 2. Basketball Bundesliga
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