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ProA Quarti di finale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. BG Göttingen - Partita 4 | Highlights

BARMER 2. Basketball Bundesliga
BARMER 2. Basketball Bundesliga

15/05/26, 13:08

Questi sono gli Highlights del match di basketball Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. BG Göttingen dalla BARMER 2. Basketball Bundesliga del 14/05/2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @bg-goettingen @kreisbau-knights-kirchheim

Pallacanestro Kreisbau Knights Kirchheim BG Göttingen BARMER 2. Basketball Bundesliga
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