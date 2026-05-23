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effect® ENERGY GFL: Prestazione dominante! Gli Invaders ricevono i Panther

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Le ScoringPlays della partita Hildesheim Invaders vs. Düsseldorf Panther nella effect® ENERGY GFL del 23/05/2026. I club riceveranno una parte degli incassi. #gfl #germanfootballleague #football #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @hildesheim-invaders @duesseldorf-panther

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