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ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Eisbären Bremerhaven

Kreisbau Kirchheim Knights
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Video-Livestream des Basketballspiels Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Eisbären Bremerhaven aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 8. Spieltag am 08.11.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @kreisbau-kirchheim-knights @eisbaerenbremerhaven

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Kreisbau Kirchheim Knights ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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