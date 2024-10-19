LOK BERNAU vs Baskets Paderborn | Barmer 2. Basketball Bundesliga ProB Nord

📺 LOK Bernau LIVE – Das zweite Heimspiel der Saison! 🏀



Am 19. Oktober 2024 heißt es wieder: Heimspieltag in der Sparkassen-Arena Bernau! 🚂🔥 Im zweiten Heimspiel der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord treffen wir auf die Baskets Paderborn – ein starker Gegner, der uns alles abverlangen wird. Nach dem Sieg gegen Wolmirstedt wollen unsere Jungs erneut vor heimischer Kulisse glänzen! 💪



Seid dabei, wenn wir versuchen, den nächsten Heimsieg zu holen und in der Liga weiter Boden gutzumachen! Falls ihr es nicht in die Halle schafft – kein Problem: Wir bringen euch das Spiel direkt nach Hause! 🎥 Unser Livestream startet um 18:45 Uhr, damit ihr von der ersten Minute an hautnah dabei seid.



Lasst euch die spannenden Momente und die Energie der LOK nicht entgehen – auch von zu Hause könnt ihr unser Team lautstark unterstützen! 💛🖤



👉 Schaltet ein und erlebt das Spiel live im Stream!



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