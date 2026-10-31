Am letzten Hinrundenspieltag der @1-bundesliga-120-maenner empfangen wir die Gäste vom @skk-chambtalkegler-raindorf im Stadtwerke Zerbst Kegelsportcenter. Spielbeginn am 12.12. ist um 13 Uhr. @dkbc @dkb #sportkegeln

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