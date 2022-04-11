ProA: Youngstars laufen Heiß und Dunkfeste! Die Highlights des 34. Spieltags!

11.04.22, 11:43 Uhr
Highlight der Video-Livestreams des 34. Spieltags in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA. @barmer-2-basketball-bundesliga @eisbaerenbremerhaven @black-forest-panthers-schwenningen @medipolissc @sparkassenstars-bochum @team-ehingen-urspring @roemerstrom-gladiators-trier @itzehoeeagles @rastavechtazwei @vfl-kirchheim-knights @nuernberg-falcons-bc #basketball #barmer2basketballbundesliga
17.03.26, 18:18 Uhr
29.04.23, 17:15 Uhr
21.09.24, 16:45 Uhr
06.04.25, 12:45 Uhr
04.10.25, 16:45 Uhr
15.03.25, 17:45 Uhr
01.11.25, 17:15 Uhr
26.04.25, 17:12 Uhr
11.10.25, 17:15 Uhr
25.07.26, 13:25 Uhr
26.07.25, 13:25 Uhr
29.04.23, 14:52 Uhr
19.07.25, 13:25 Uhr
01.08.22, 12:56 Uhr
19.08.20, 08:44 Uhr
18.07.26, 13:25 Uhr
12.04.23, 12:51 Uhr
02.09.23, 13:30 Uhr
09.10.22, 11:53 Uhr
01.05.23, 23:36 Uhr
15.05.23, 14:43 Uhr
01.04.23, 22:14 Uhr
08.10.21, 17:00 Uhr
06.03.22, 15:16 Uhr
12.02.22, 19:50 Uhr