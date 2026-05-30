2. HBF: TSV Bayer 04 Leverkusen vs. SV Werder Bremen

Video-Livestream der Partie zwischen TSV Bayer 04 Leverkusen vs. SV Werder Bremen am 30.05.2026 um 18:00 Uhr am 30. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @tsvbayer04leverkusen-frauen @sv-werder-bremen-frauen