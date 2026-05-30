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2. HBF: TSV Bayer 04 Leverkusen vs. SV Werder Bremen

TSV Bayer 04 Leverkusen Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
TSV Bayer 04 Leverkusen Frauen
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30.05.26, 15:45 Uhr

Video-Livestream der Partie zwischen TSV Bayer 04 Leverkusen vs. SV Werder Bremen am 30.05.2026 um 18:00 Uhr am 30. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @tsvbayer04leverkusen-frauen @sv-werder-bremen-frauen

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