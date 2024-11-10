ProA: Uni Baskets Münster vs. ART Giants Düsseldorf Uni Baskets Münster 10.11.24, 16:40 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. ART Giants Düsseldorf aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 9. Spieltag am 10.11.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @art-giants-duesseldorfBasketballUni Baskets MünsterART Giants DüsseldorfBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.