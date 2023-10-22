ProA: Uni Baskets Münster vs. Medipolis SC Jena Uni Baskets Münster 22.10.23, 15:40 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. Medipolis SC Jena aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 4. Spieltag am 22.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @medipolisscBasketballUni Baskets MünsterScience City JenaBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.