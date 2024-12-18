ProA: Uni Baskets Münster vs. Eisbären Bremerhaven Uni Baskets Münster 18.12.24, 19:12 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. Eisbären Bremerhaven aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 14. Spieltag am 18.12.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @eisbaerenbremerhavenBasketballUni Baskets MünsterEisbären BremerhavenBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.