ProA: Uni Baskets Münster vs. Science City Jena Uni Baskets Münster 01.03.25, 18:14 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. Science City Jena aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 25. Spieltag am 01.03.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @sc-jenaBasketballUni Baskets MünsterScience City JenaBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.