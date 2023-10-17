 Zum Inhalt

#02 Gamereport vs. Bremerhaven

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Ein traditionsreiches Duell in der @barmer-2-basketball-bundesliga : am dritten Spieltag empfingen die @roemerstrom-gladiators-trier die bisher sieglosen @eisbaerenbremerhaven vor über 3.600 Zuschauern in der SWT Arena. Hier unsere Zusammenfassung im Gamereport.

BasketballEisbären BremerhavenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

Weitere Videos und Fotos von VET-CONCEPT Gladiators Trier

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.