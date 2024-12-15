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#07 Play of the Day vs. Artland Dragons

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Ein Offensivspektakel der @vetconcept-gladiators-trier gegen die @artland-dragons in der @barmer-2-basketball-bundesliga . Hier sind die spektakulärsten Trierer Szenen.

BasketballArtland DragonsBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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