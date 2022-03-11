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#14 Gamereport vs. Artland Dragons

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Gegen arg ersatzgeschwächte @artland-dragons &nbsp;haben sich die @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp;am Ende souverän durchgesetzt und den 5. Heimsieg in der @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp;in Serie eingefahren. #invictus &nbsp; #wiegladiatoren &nbsp;

BasketballArtland DragonsBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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