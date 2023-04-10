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#15 Gamereport vs. Paderborn

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Es war ein "4-Punkte-Spiel" im Kampf um die Playoffplätze In der @barmer-2-basketball-bundesliga , vor über 2300 Zuschauern empfingen die @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp;die @uni-baskets-paderborn . Es war leider nicht das erhofft spannende Spiel. #wiegladiatoren &nbsp;

BasketballPaderborn BasketsBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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